Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 7,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 7,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,16 EUR. Zuletzt wechselten 10.434.725 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 47,18 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,64 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Abschläge von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,71 EUR.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 7.328,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

