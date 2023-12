Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 11,54 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,58 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,45 EUR nach. Mit einem Wert von 11,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.239.152 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Abschläge von 31,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

