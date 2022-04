Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 11,59 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.680.462 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Mit einem Zuwachs von 26,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 29,56 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,85 EUR.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,07 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 5,52 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 5,90 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2022 wird am 27.04.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

