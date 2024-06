Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 15,24 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 15,24 EUR. Bei 15,24 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.577.117 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 41,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,89 EUR.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Am 23.07.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Mai 2024: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag stärker