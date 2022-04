Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 11,57 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,58 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.364.431 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,54 Prozent Luft nach oben. Bei 8,16 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,44 Prozent auf 5,52 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.04.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

