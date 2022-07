Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 07.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 7,85 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,85 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 407.640 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 7,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 3,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2022. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 7.222,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Trading Idee: Deutsche Bank - Pullback zum Widerstand?

Commerzbank-Aktie schwächer: Commerzbank zieht weitere Filialschließungen in Betracht

Deutsche Banken fürchten Rezession und wollen deutlichere Zinsanhebung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com