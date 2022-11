Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,76 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 5.094.541 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 33,29 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 34,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,09 EUR.

Am 11.08.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

