Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,56 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 11,56 EUR ab. Bei 11,48 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.155.405 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 6,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 31,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.100,00 EUR im Vergleich zu 6.918,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus