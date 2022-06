Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 08.06.2022 09:22:00 Uhr um 2,3 Prozent auf 10,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 10,10 EUR. Mit einem Wert von 10,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 581.040 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 30,98 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.222,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.328,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com