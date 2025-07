Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,01 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 25,01 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,09 EUR. Bei 24,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.212.836 Stück gehandelt.

Am 30.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 50,95 Prozent sinken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,36 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,71 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,86 EUR je Aktie.

