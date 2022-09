Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 8,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.302.150 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 43,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,92 EUR.

Am 11.08.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Am 25.10.2023 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

