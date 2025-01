Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 17,05 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 17,05 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 17,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.032.518 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 11,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 32,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,44 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.01.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

