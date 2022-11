Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 9,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 9,59 EUR. Bei 9,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 5.973.790 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 34,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 33,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 11.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.650,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

