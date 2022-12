Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 10,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.342.593 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 30,86 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,55 EUR.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DWS-Aktie deutlich fester: Deutsche-Bank-Tochter DWS will Gewinn mittelfristig steigern - hohe Sonderdividende geplant

Deutsche Bank und NVIDIA gehen Partnerschaft für KI im Finanzsektor ein - Aktien schwächer

Deutsche Bank soll Absprachen im Anleihehandel betrieben haben - JPMorgan korrigiert Kursziel nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com