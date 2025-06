Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 24,76 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.581.735 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 25,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 101,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,25 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 3,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren eingefahren

Novo Nordisk-Aktie gesucht: Wegovy-Verbreitung und positive Analysenkommentare stützen

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen