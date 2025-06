Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 24,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.516.063 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 4,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,25 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16,37 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

