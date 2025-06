Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 24,39 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 24,39 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,03 EUR nach. Bei 24,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.565.151 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 49,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,37 Mrd. EUR.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

