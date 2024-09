Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 14,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 14,56 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,54 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.901.636 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 35,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,665 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,45 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

