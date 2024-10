Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,19 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,19 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,10 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.395.311 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (9,44 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 71,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,661 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,81 EUR an.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

