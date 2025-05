Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagvormittag

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 24,87 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 24,87 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 24,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 610.870 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,95 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 102,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 24,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,84 EUR je Aktie.

