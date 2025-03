Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 22,18 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 22,18 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,19 EUR. Mit einem Wert von 21,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.063.169 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 23,03 EUR. 3,83 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Abschläge von 44,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,679 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 21,05 EUR.

Am 30.01.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,65 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

