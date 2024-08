Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,34 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,34 EUR. Bei 13,40 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.362 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 21,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

