Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,30 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,39 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.423.709 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,09 Prozent.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,661 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,23 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone