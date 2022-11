Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Montagvormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. Bei 10,34 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 322.875 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,14 EUR.

Am 11.08.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie verlustreich: Deutsche Bank kritisiert Vorgehen der EZB ebenfalls

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt - AT1-Kapitalinstrumente emittiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com