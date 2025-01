Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 18,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 18,21 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 18,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.092.990 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2025 markierte das Papier bei 18,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. Bei 11,52 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 20,57 EUR angegeben.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,59 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

