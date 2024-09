Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Montagvormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 14,53 EUR abwärts.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 14,53 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,46 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157.019 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 35,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,663 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,45 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Tesla-Aktie springt deutlich an: Deutsche Bank verpasst Tesla-Aktie Mega-Kursziel

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen