Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 18,49 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 18,49 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 18,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.836.164 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 60,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 20,57 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 30.01.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2024 aus.

