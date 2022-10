Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 8,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,71 EUR an. Bei 8,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 7.271.621 Stück.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Mit einem Zuwachs von 40,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 11.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.650,00 EUR im Vergleich zu 6.214,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

