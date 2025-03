Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag stärker

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 22,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 22,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,95 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.357.687 Aktien.

Bei einem Wert von 23,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 45,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,679 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,05 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,60 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen