Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 22,70 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 22,70 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.088.860 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 45,96 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 30.01.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 14,60 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

