Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,09 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 24,20 EUR. Bei 23,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.434.825 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,45 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,37 Mrd. EUR.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

