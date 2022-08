Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag billiger

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 8,85 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,81 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.531 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,56 Prozent. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Abschläge von 17,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,17 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.650,00 EUR im Vergleich zu 6.214,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

