Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 16,06 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 16,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.151 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Mit Abgaben von 41,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,661 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,81 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

