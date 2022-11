Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Mittag an

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 10,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 10,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 3.420.736 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 30,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,02 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,14 EUR.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6.650,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.214,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie verlustreich: Deutsche Bank kritisiert Vorgehen der EZB ebenfalls

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt - AT1-Kapitalinstrumente emittiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com