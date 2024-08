Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,13 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,13 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,14 EUR an. Bei 14,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 202.949 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 20,43 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

