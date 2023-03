Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag im Sinkflug

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,5 Prozent auf 8,73 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,62 EUR nach. Bei 8,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.122.326 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dreht ins Minus: Vorstand der Deutschen Bank bekommt mehr Geld - Auch Gesamtvergütung steigt

Commerzbank-Aktie und Deutsche Bank-Aktie dennoch tiefer: Stimmung im Sektor hellt sich etwas auf

SVB-Pleite sendet Schockwellen aus: "The Big Short"-Investor Michael Burry sieht "keine wirkliche Gefahr"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com