Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 24,57 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 24,57 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,03 EUR. Bei 24,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.078.480 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 25,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 1,85 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,25 EUR aus.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

