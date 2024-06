Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Deutsche Bank im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Wert von 14,70 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,70 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,75 EUR aus. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,64 EUR nach. Mit einem Wert von 14,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 695.150 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 65,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus