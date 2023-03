Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank springt am Nachmittag hoch

Um 15:53 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 9,82 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.440.902 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 02.02.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.315,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com