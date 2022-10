Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 8,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,93 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,71 EUR. Bei 8,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.623.440 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,04 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 23,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.650,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

