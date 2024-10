Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,07 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 16,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 16,07 EUR. Bei 16,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 133.458 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 5,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,661 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,81 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,23 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

