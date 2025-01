Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 18,95 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 18,95 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,96 EUR aus. Bei 18,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.557.031 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,19 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Deutsche Bank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

