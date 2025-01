Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 19,02 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 19,02 EUR. Bei 19,05 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.531.822 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Gewinne von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR ab. Abschläge von 39,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 20,50 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

