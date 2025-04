Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 21,83 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 21,83 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,87 EUR. Bei 21,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.578.078 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,83 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 43,80 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 14,60 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Trumps Zollpause: Aktienmärkte atmen auf - doch Experten sehen Langzeitschäden

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren verloren

Zinsfantasie und Marktvolatilität treiben Bankaktien wie Deutsche Bank, Commerzbank und Co.