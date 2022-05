Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 23.05.2022 12:04:00 Uhr 4,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.603.675 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,23 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.327,77 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Aktie aus.

