Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 15,00 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 15,00 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,93 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.413.543 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,45 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

