Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 15,67 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 15,67 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 15,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.170.300 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 7,91 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,661 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,81 EUR an.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

