Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 22,86 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 22,86 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,08 EUR zu. Mit einem Wert von 22,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.271.607 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 23,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 46,33 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,679 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,72 EUR.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,82 EUR je Aktie.

