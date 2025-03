Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 23,31 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 23,31 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.162.977 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,54 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 0,99 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 47,37 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 22,37 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,83 EUR je Aktie aus.

