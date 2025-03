Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 23,47 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 23,47 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,54 EUR. Mit einem Wert von 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 463.330 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,54 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 22,37 EUR.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,83 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

